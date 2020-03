Covid-19-Point du jour : 12 nouveaux cas déclarés positifs

iGFM-(Dakar) Le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé ce dimanche, que sur 151 tests effectués, 12 nouvelles personnes ont été déclarées positives au covid-19. Il s’agit de 4 cas importés et 8 cas contact suivis par les services du ministère de la santé et de l’Action sociale.

L’autorité sanitaire renseigne également que, 9 malades pris en charge sont testés négatifs ce dimanche, donc déclarés guéris.

Ces nouveaux chiffres portent le bilan de la propagation de la maladie sur le territoire national à 142 personnes testées positives, dont 27 guéries et 115 encore sous traitement.