Crétinisme ! Par Kaccor Bi

A vos machettes, les gars ! Exterminez tout individu qui se mettrait devant vous et qui oserait émettre des réserves contre un troisième mandat du chef. Faites en une question de vie ou de mort. Voyons, ils veulent nous ôter le pain de la bouche et nous rendre misérables. exterminez et ne leur laissez aucun souffle de vie. Aucun ! bon, on exagère à peine !

Ce ne sont pas les propos d’un crétin de député de la formation au pouvoir. Mais c’est un peu ça, ce que les gens dotés d’intelligence ont fait de son propos irresponsable devant ses frères. Pour moins que ça, des jeunes ont vu leurs études compromises. L’élève Saer Kébé a séjourné durant plus de trois ans en prison pour…«apologie du terrorisme » après avoir posté des commentaires sur la page Facebook de l'Ambassade américaine au Sénégal.

Un autre a subi presque le même sort lors de l’affaissement d’un mur au stade Demba Diop. On l’accusait d’appel au… meurtre sur des supporters de Mbour. Pourquoi cette subite envie de rigoler? C’est sérieux là! Deux gamins qui ont subi sans état d’âme la rigueur et la célérité du Procureur, si sélectif dans ses accès de colère. Deux mômes qui ont vu leur scolarité vendangée. Celui que l’on présente comme un insulteur public, Assane Diouf, dort toujours en prison pour des propos moins incendiaires que ceux du député.

Lui, le député, il n’est pas comme les gens de la plèbe. C’est un député et ce qu’il a dit, doit bien plaire à ceux qui auraient dû se sentir scandalisés par tant de crétinisme et qui se taisent. Aucune réaction de ses frères de parti. Aucune réaction de l’Assemblée nationale condamnant des propos qui ont valu au Rwanda un génocide. D’ailleurs, le sot dit qu’il ne regrette rien de ses propos. Pourquoi le ferait-il dès lors qu’il se sent si protégé. On vous l’a toujours dit ! Ce pays marche sur la tête… Jusqu’à ce que ça explose !

KACCOR Bi Le Témoin

