Yacine Ndiaye n’a que 22ans. Mais, quand on la voit assise sur le lit de sa belle-mère, on a l’impression qu’elle supporte le poids du monde sur ses épaules. Dans sa robe sobre, déchirée par endroits, on lit l’immense peine sur son visage. Elle est la mère des siamoises couchées à côté d’elle. Unies au niveau de l’abdomen, les filles semblent vouloir se détacher parfois. Mais, impossible. Leur maman, elle, est plus préoccupée par leur survie. Elle lance ici, un cri de coeur.



