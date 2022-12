vendredi 23 décembre 2022 • 1866 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis la pose de la première pierre, en aout 2020, le projet «Akon City» ne sort pas de terre. Ce qui a fait naître des critiques. Le rappeur, qui s’exprimait lors de l’inauguration du centre des jeunes de Mbodiène, ce jeudi, a répondu aux critiques.

«Les critiques m’ont surpris. Je pense que je n’aurais pas dû parler avant, quand je faisais la pose de la première pierre. J’aurais dû d’abord travailler, et m’exprimer après», a déclaré Alioune Thiam, alias Akon, lors de la cérémonie d’inauguration du centre des jeunes de Mbodiène.



Mais, le rappeur indique qu’au moins, les critiques lui ont permis de savoir ceux qui le soutiennent vraiment et ceux qui lui jettent des peaux de banane: «Ce n’est pas grave. car durant la période, j’ai oui, j’ai vu et maintenant je comprends. Je sais ceux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi.»



Sur le projet à proprement dit, Akon promets qu’il se battra pour réaliser ce qui est dans ses capacités. Mais, pour aller au-delà, il sollicite du soutien: «Je ne suis qu’un humain. Ji je n’ai pas le soutien, c’est Ok. Mais, les personnes qui sont dans ma position, Dieu leur offre la richesse pour qu’il la partagent. Donc ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. J’aurais pu rester aux Usa, dans ma grande maison, ma piscine, mes 4 jolies épouses. Mais le Sénégal vaut bien cette labeur. Car partout où je vais, je représente le Sénégal», dit-il.



Aux sceptiques, Akon a tenu à leur envoyer un message : «Je sais que le projet est très ambitieux, et beaucoup pensent que c’est irréalisable. Mais je vous dis qu’il verra le jour. Dans quels délais ? Cela dépend de DIEU. Mais si j’ai du soutien du Sénégal, ça ira plus vite.»