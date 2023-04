samedi 1 avril 2023 • 435 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les plateformes CLUB DES EXPERTS SPORTIFS, GLOBE SPORTS & REVUE DE PRESSE annoncent le rappel à Dieu de Monsieur Momar NDIAYE dit "NDIAYE Drapeau", survenu ce samedi 1re avril 2023.

Le défun était malade avant de nous quitter. La levée du corps et l'enterrement seront communiqués ultérieurement. En cette douloureuse circonstance les plateformes présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée, au Ministre des Sports, Monsieur Yankhoba Diatara, au Président du 12e Gainde Issa Diop et à l'ensemble du mouvement associatif et sportif. "Ndiaye Drapeau" fut un supporter émérite du Sénégal, de toutes les équipes nationales et dans toutes les disciplines. Que son âme repose en paix, Amine.



Union des prières. Fatiha et 11 Likhlass.