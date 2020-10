vendredi 23 octobre 2020 • 153 lectures • 0 commentaires

À partir du dimanche 1er novembre, les Évêques du Sénégal mettront fin à « ce temps d’épreuves ». Ils déclarent être « favorables (…) à la reprise progressive du Culte » dans leurs différents diocèses.

Cette décision survient après que les Évêques aient considéré « avec intérêt » plusieurs paramètres tels que « la baisse de la courbe de contamination », les conseils avisés des experts, et l’engagement déterminé et responsable des communautés chrétiennes «à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié ».

En demandant de « garder toujours à l’esprit » 7 mesures sanitaires majeures (maîtrise du nombre de participants aux offices ; distanciation physique, dispositif de lavage de main ; port du masque ; modalités d’hygiène pour l’offrande et la quête ; désinfection des lieux de célébration ; respect des consignes du service d’ordre), les Pères Evêques félicitent et remercie « tous les fidèles chrétiens pour la longue attente vécue dans la foi, la patience et la dignité ».