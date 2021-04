jeudi 8 avril 2021 • 4170 lectures • 10 commentaires

Société 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le doyen des Juges Samba Sall n’est plus. La triste nouvelle vient de tomber

Le magistrat a tiré sa révérence suite à une maladie. C'est lui qui avait auditionné et placé sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko dans l'affaire du viol présumé qui l'opposait à Adji sarr. "C’est une décision salutaire. Nous prenons cela comme un premier acquis", s'était réjoui Me Bamba cissé, avocat du leader de Pastef.



"La décision que le Juge a prise sur l’affaire Sonko j’ai trouvé que c’est excellent. J’ai applaudi des deux mains le fait de le placer sous contrôle judiciaire. Parce que si vous avez une garantie de représentation, tout le monde sait que vous ne fuirez pas. Pour moi, vous ne devez pas être amené en prison", avait déclaré Ismaila Madior Fall sur la même décision.



Pour rappel, c'est le Juge du troisième cabinet qui avait procédé à l'audition de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Cie, alors malade. iGFM prie pour le défunt et présente ses condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à toute la magistrature sénégalaise.

HAWA SIGNATE