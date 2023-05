Direct : Suivez la séance de clôture du Forum Africain sur les iCC

vendredi 26 mai 2023 • 226 lectures • 1 commentaires

Le Forum sur les industries culturelles et créatives ouvert à Dakar depuis mercredi dernier va baisser le rideau ce jour. Pendant 3 jours ce forum a été le théâtres d’échanges entre les acteurs les plus pertinents, les créateurs, le secteur privé et les institutions publiques. Près de 1500 participants ont pris part à ce forum par Youssou Ndour et la fondation qui porte son nom.

