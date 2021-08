Direct-Tirage au sort de la CAN 2021

mardi 17 août 2021 • 114 lectures • 0 commentaires

Sport 21 mins Taille

iGFM (Dakar) Le tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football se tient en ce moment à Yaoundé, au Cameroun pays hôte de la compétition qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. De nombreuses stars sont attendues, à l’instar de Drogba, Asamoah Gyan, El Hadji Diouf, Rabah Madjer et surtout les locaux Eto’o et Roger Milla. Les 24 qualifiés ont été répartis en 4 chapeaux sur la base du dernier classement FIFA. Les 6 groupes de la phase finale comprendront 4 équipes.

Cet article a été ouvert 114 fois.

Publié par Mamadou Salif editor