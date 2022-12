🔴Direct- les premiers mots d'Adji Sarr après sa confrontation avec Sonko

mardi 6 décembre 2022 • 1169 lectures • 2 commentaires

C’est fini. La confrontation tant attendue, entre l'Ousmane Sonko, leader du parti Pastef et Adji Sar qui l’accuse de « viols répétés » et « menaces de mort » présumé vient de se terminer au palais de justice de Dakar. Le face à face a duré près de 8 H de temps dans le bureau du doyen des juges d’instruction et en présence des conseils des deux parties. Suivez en direct, la réaction d'Adji Sarr au sortir du tribunal.



Publié par Birame Ndour editor