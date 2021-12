Duo impressionnant entre Youssou Ndour et Balla, le frère de Sidiki Diabaté

Après Sidiki Diabaté , une grande collaboration semble naitre entre le roi du Mbalax et un autre héritier de Toumany Diabaté. Il s'agit de Balla Diabaté qui se distingue par sa capacité d'arrangeur de son et son talent à intégrer la kora dans la musique moderne. En effet, après sa contribution dans le dernier album de You, le frère cadet de Sidiki est encore apparu aux cotéx de ce dernier ce samedi, lors d'un concert. Sa prestation est impressionnante.

Publié par Birame Ndour editor