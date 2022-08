Face à la crise sociale - Souleymane Barka Bâ et Cie lancent le "Cercle des bienfaiteurs"

iGFM - (Dakar) Face à la crise sociale qui sévit dans le monde et dans le Sénégal, il faut agir vite et bien. C'est ce que M. Souleymane Barka Bâ, responsable politique à Matam et ses amis. Ils ont décidé d'aller au chevet des populations qui sont dans des difficultés, en lançant le "Cercle des Bienfaiteurs".

