iGFM (Dakar) Le président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall, s'est exprimé, ce mardi, à Dakar, sur les candidatures pour abriter les finals 8 (Matchs à élimination directe).

"On avait un contrat de 3 ans avec Kigali grâce à nos partenaires dont le Rwanda Development Board. Cela prend fin après la saison 3. C’est vrai qu’ils aimeraient prolonger le bail mais on est ouverts à tout. Il y a des villes qui sont intéressées. Cela prouve aussi la place de la Ligue. On est ouverts et on étudie toutes les propositions. Je ne peux pas m’avancer sur des noms ou autres. Il faut noter que le développement des infrastructures sportives est une étape importante. On voit que certains pays sont à fond dans ça. L’Afrique sera capable d’organiser de grands événements sportifs dans le futur comme la Coupe du monde de basket."

