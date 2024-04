Florent Ibenge, Ex-coach RD Congo : «Moi entraîneur au Sénégal ?»

iGFM (Dakar) Florent Ibenge, ancien sélectionneur de la RD Congo et actuel coach de Al-Hilal (Soudan) est à Dakar sur invitation du club sénégalais, Teungueth FC. L'ex-technicien du TP Mazembe, qui a jeté un regard sur l’évolution du coaching en Afrique, a répondu à une question sur un possible séjour au Sénégal où il pourrait entraîner un club. Il s'exprimait, ce samedi lors du match de Ligue 1, US Gorée-TFC (0-1, 20e journée).







