En attendant la cérémonie d’ouverture prévue à 18 heures, la deuxième édition du Forum de Dakar a démarré dans la matinée de ce mardi au musée des civilisations. Le public a eu droit à une série de les pitchs de la «Pépites-académie». De jeunes entrepreneurs, qui ont exposé leur business devant un jury qui choisira les meilleurs. Objectif: booster ces Startups.

C’est Youssoupha Bâ qui s’est lancé en premier. Jeune entrepreneur, il est cofondateur de «WonderFood restauration». Une affaire qu’ils ont lancée dans leur demeure en exploitant intensément les réseaux sociaux. Aujourd’hui, 4 ans plus tard, ils ont plusieurs restaurants à Dakar. Leur chiffre d’affaires a littéralement explosé.



«Aujourd’hui, nous avons 4 ans d’existence, et nous avons 4 restaurants. On a démarré avec un chiffre d’affaires de 124.400 francs Cfa par jour. Aujourd’hui nous sommes à plus de 2,5 millions par jour, soit un peu moins d’un milliard par an. On a démarré chez nous, on n’avait que les réseaux sociaux qui nous ont permis d’avoir une base de clientèle pour démarrer nos projets», indique M. Bâ.



Le jeune entrepreneur et ses camarades débordent toujours d’ambition. Ils comptent se déployer davantage à Dakar, mais surtout ouvrir des enseignes dans la banlieue et à l’intérieur du pays comme. A Saly, Keur Massar, Saint Louis par exemple. Ils tablent sur un plan de financement de 100 millions.



Youssouph Bâ sera succédé au pupitre par Khadidiatou Ba, qui a sa petite entreprise dénommée «Afrofewi». Le bon afro en Pulaar. Elle conçoit et commercialise des produits capillaires. Mieux, Afrofewi se veut éco responsable. Le plastique n’y est pas le bienvenu. «Nous tenons énormément à l’aspect écologique. Nous utilisons tout sauf le plastique. L’objectif est de faire une entreprise 100% éco responsable», dit-elle.



A l’instar de Khadidiatou et Mamadou, d’autres jeunes entrepreneurs vont faire leur Présentation durant ce forum de Dakar. En présentiel ou en virtuel. Ils présenteront leur projet devant un Jury qui communiquera les résultats lors de la cérémonie de clôture.



Pour rappel, l’édition 2021 du forum de Dakar s’ouvre, ce mardi, à Dakar au musée des civilisations. Le thème de cette année : "Vivre en ville en 2030". La cérémonie d'ouverture est prévue à 18 heures.