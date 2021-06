dimanche 6 juin 2021 • 407 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a travaillé avec seulement 11 joueurs ce dimanche lendemain de la victoire contre la Zambie, ont constaté nos envoyés spéciaux à Thies.

Les remplaçants sont : Seyni Dieng, Pape Seydou Ndiaye, Abdoulaye Seck, Pape Abou Cissé, Kouyaté, Name, Famara Diédhiou, Keita Baldé, Mame B. Thiam, Pape M. Sarr et Lopy. Sima était absent.

Sima, Mendy et Touré absents

Cissé et son staff ont travaillé pendant plus d'une heure avec les "coiffeurs" qui n'ont pas été titularisés hier face aux Zambiens, une rencontre amicale remportée largement par les Lions (3-1). L'objectif cet après-midi était donc de renforcer les automatismes entamés depuis quelques jours. Mais, le travail n'a pas été axé sur le physique pusiqu'ils sont à deux jours de leur second match en l'espace de trois jours. Pire, les joueurs sont déjà au top physiquement. Il fallait donc jouer sur un espace réduit avant la dernière séance de la semaine prévue ce lundi (17h) où tout le groupe sera peut-être présent. A noter que Abdallah Sima, Balla Touré et Edouard Mendy ont brillé par leurs absences alors qu'ils étaient censés s'entraîner aujourd'hui.

Quant aux titulaires, ils sont laissés au repos pour retrouver de la fraîcheur avant le match contre le Cap-Vert mardi, au stade Lat Dior (19h). Notons également une belle ambiance tout au long de la séance ouverte à la presse.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)