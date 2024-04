mercredi 24 avril 2024 • 61 lectures • 0 commentaires

Le Général Moussa Fall n'est plus à la tête de la gendarmerie. Il a été limogé par le président Bassirou Diomaye Faye et remplacé par son adjoint.

Le Général de Division Martin Faye, précédemment Haut-Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire, est nommé Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Corps d'Armée Moussa Fall, appelé à d'autres fonctions.

