Le khalife Général des mourides, SerigneMountakha Mbacké a reçu ce lundi, une forte délégation du Groupe Futurs Médias conduite par son Directeur Général, Birane. Occasion choisie par le patron du groupe de presse leader au Sénégal pour faire une importante declaration devant le guide religieux.

«C’est une visite comme àl’accoutumée. Nous sommes encore venus voir le khalife général des mourides,serigne Mountakha Mbacké, le porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre et SokhnaBaly Mountakha pour apporter notre contribution et solliciter par la mêmeoccasion des prières. C’est avec beaucoup d'émotions que nous le faisons chaqueannée», s’est d’abord réjoui Birane Ndour au sortir de son entretien avec leKhalife.

Très ému, le Directeur général deGFM a par ailleurs annoncé que le Khalife a prodigué des prières pour la DirectionGénérale du Groupe de presse et l’ensemble du personnel du groupe. Selon Birane Ndour, SerigneMountakha Mbackè est satisfait de ce grand projet réalisé par GFM dans la citéreligieuse.

«Il y avait une promesse qui a étéfaite, il y a un an. J’avais promis au khalife que j’allais inaugurer unbâtiment flambant neuf pour RFM Mbacké. Comme vous le savez, Touba est un poumonéconomique, donc il est normal à l’image du Groupe Futurs Médias que nous puissionsavoir une station digne de ce nom. Par la grâce de Dieu et de leurs prières ona pu réaliser cela. D’ailleurs on a procédé à l’inauguration ce matin. LeKhalife est très satisfait de cela et a formulé des prières pour son succès»,dit-il.

Pourle Directeur Général de GFM, ce bâtiment flambant neuf qui abrite la Radioleader à Mbacké traduit le leadership incarné par le Groupe.

«Onest un grand groupe, on incarne le leadership, donc il est normal qu’on puisseétendre nos tentacules. Aujourd’hui c’est Mbacké, demain ce sera ailleurs.Après le Sénégal, nous allons nous ouvrir aux pays limitrophes. Pour incarnerse leadership, pour rester leader, il faut se diversifier et dans cette logiqueque nous sommes actuellement», précise Birane.