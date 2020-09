mercredi 16 septembre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

Actualité 41 mins Taille

Suite à la condamnation, de l’ancien patron de l’Iaaf, Lamine Diack, pour corruption sur fond de dopage russe, les réactions se multiplient. Et la dernière en date est celle du président de l’organisation internationale de défense des migrants, Horizon sans frontières (Hsf). Dans un communiqué parvenu à Actusen, Boubacar Sèye juge ce verdict «ignoble et raciste».

«Aujourd’hui, c’est l’africanité de l’ancien président de l’Iaaf qui a été jugée à Paris et non le citoyen du monde qui a dirigé, pendant 15 longues années, les instances de l’athlétisme mondial. Donc, aucune surprise, à la lecture de ce verdict, si l’on sait que les juges auxquels l’affaire est confiée n’ont fait que suivre les réquisitions du procureur. Ce qui confirme la thèse du complot et de la conspiration», lit-on dans le document.

A l’en croire, «ce procès n’était qu’un complot visant à salir, voire diaboliser un continent qui regorge de potentialités. Sinon, comment comprendre que la France se déclare toujours de la compétence universelle, quand il s’agit de juger des officiels africains ? Car, demain, porter en toute sérénité un Africain à la tête d’une institution mondiale posera problème».

Pour lui, ce verdict «traduit tout simplement la capitulation et la faiblesse des juridictions africaines qui laissent la France faire ce qu’elle veut en Afrique et de l’Afrique».