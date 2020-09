mercredi 16 septembre 2020 • 120 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Dans ce numéro d’information du jour nous parlons de l’incroyable, mais vrai. Les faits se sont produits à Tambacounda, la capitale orientale du pays. Un malade mental a remporté le vendredi dernier 9 millions de francs au loto.

Il ne savait pas que sa vie allait basculer ce jour de vendredi. Un déficient mental résidant au quartier Plateau de Tambacounda a remporté le jackpot de 9 millions Fcfa au quinté de ce jour-là.

Du sable s’est affaissé sur deux Baay-Fall qui creusaient un trou dans le cadre des travaux de Touba Ca Kanam pour lutter contre les inondations.

Les deux corps sans vie ont été acheminés à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Serigne Mountakha Mbacké regrette l’accident au quartier Darou Khoudoss, à Touba, causant deux décès. Dans un communiqué parvenu à Senego, le Khalife des Mourides a présenté ses condoléances aux familles éplorées.

Le chef de l’État, Macky Sall, a dégagé une enveloppe de 3 milliards Fcfa en faveur des 10 000 sinistrés des inondations recensés par l’administration territoriale à travers le pays.

Les premières familles sinistrées recevront à partir d'aujourd'hui mercredi leur cash transfert. Les montants alloués sont comprises entre 100 000 et 200 000 Fcfa.







Les candidates H.K. et S.D. n’ont pas terminé le reste des épreuves du BFEM de cette année. Et pour cause, elles ont accouché toutes les deux en plein examen du BFEM.

A. Wade, 25 ans, a comparu, hier, devant la Chambre criminelle de Dakar, pour infanticide.

Engrossée par un basketteur, elle s'était débarrassée de son nouveau-né qu'elle avait poignardé avant de le mettre dans un sac d'école.

Ensuite, elle a jeté le bébé dans les ordures. Selon L'Observateur, elle a décroché son Baccalauréat cette année.

Le parquet a requis 5 ans de réclusion criminelle. L'affaire sera vidée le 3 novembre prochain.

Mame Fama GUEYE