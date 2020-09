mardi 15 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM – (Dakar) dans ce numéro d’information du jour nous revenons sur la collecte pour réfectionner la grande mosquée de Tivaouane. Le patron du Groupe Futurs Médias a mobilisé la télévision, la radio, le quotidien l’Observateur ainsi que le site internet IGFM, pour la communication sur les travaux de la grande Mosquée de Tivaouane. Youssou Ndour ne s’arrête pas là. En effet, il a mis sur la table la somme de 10 millions de francs Cfa.

A travers ce geste, Youssou Ndour répond à l’appel du Khalif Général des Tidianes. Ce dernier avait lancé un appel solennel à l’endroit de tous les Musulmans du Sénégal et de la Diaspora. Et la collecte pour l’achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane a été bonne, puisque plus de 1,5 milliard de Francs Cfa ont été mobilisés.

L’autre fait qui a marqué l’actualité s’est sont produits au quartier de Médine situé dans le département de Mbour, où un professeur d'EPS répondant au nom de C. Sall a été déféré devant le procureur pour abus sexuel après avoir violé un jeune élève de 15 ans.

Aussi, un chauffeur du nom de Yaya Mamadou Sarr âgé de 49 ans et originaire de Orkédiéré (département de Kanel), a perdu la vie dans un accident survenu ce lundi 14 septembre aux environs de 03 heures du matin sur la route Linguère-Matam à hauteur du village religieux de Dokhoba.

Ce n’est pas le seul accident du jour, puisqu’un véhicule 4/4 immatriculé DK0047T, qui avait à son bord 4 personnes en provenance de Galoya (Podor), a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux. Le chauffeur qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité a péri sur le coup. Il a été éjecté loin du véhicule. Selon une source proche des passagers, il se serait endormi au volant.

A Mbeubeuss, c’est une découverte macabre qui a, encore, été faite. Selon le journal L'AS qui ébruite la nouvelle dans sa livraison du jour, un corps sans vie y a été retrouvé. Et cette fois-ci, il s’agit d’un nouveau-né.

L’autre écho macabre, c’est la mort d’un jeune homme à Zac Mbao. Après avoir reçu trois coups de couteau, la victime a succombé à ses blessures. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi au dimanche, suite à une rixe entre gangs rivaux au bar «Batasko», sensé être fermé avec la Covid-19.

