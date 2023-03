mercredi 15 mars 2023 • 71 lectures • 0 commentaires

L’Etat du Sénégal démultiplie les grandes infrastructures. Cependant, celles-ci peuvent être mises à rude épreuve par les changements climatiques. C’est pourquoi le Projet d'adaptation aux changements climatiques pour des infrastructures résiliantes au Sénégal et en Afrique de l’ouest (Paccir) a été mis en place pour trouver ses solutions à cette problématique.

Le comité de pilotage du Projet d'adaptation aux changements climatiques pour des infrastructures résilientes au Sénégal et en Afrique de l’ouest (Paccir), a été lancé hier mardi. Un projet piloté par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec Global center on adaptation (Gca) et le Centre de suivi écologique.



En effet, avec les changements climatiques, les infrastructures peuvent être mises en péril par des phénomènes météorologiques extrêmes. D’où la mise en place de ce projet visant à trouver des solutions à cette problématique.



«Avec les changements climatiques, nos infrastructures sont souvent détruites. Avec la sécheresse par exemple, vous voyez les fissures sur les infrastructures», a expliqué le Dr Valdiodio Ndiaye, Directeur général des transports routiers, qui a été porté à la tête du comité.



Ainsi, avec le Paccir, les chercheurs vont essayer de comprendre comment construire des infrastructures résilientes, adaptées aux changements climatiques, dit-il. «Si ces infrastructures ne s'adaptent pas aux changements climatiques, une forte pluie pourrait détruire par exemple la ligne du Ter. C'est beaucoup de milliards qui sont perdus. Si le Brt n'arrive pas à s'adapter aux changements climatiques, avec deux jours de pluie, on peut perdre tout le trajet. Vous voyez ce qu'il y a comme difficultés », souligne-t-il.



Pour M. Ndiaye, il s’agit de construire des infrastructures qui ne participent pas à détruire l'atmosphère ou à accélérer le changement climatique. En ce qui concerne les infrastructures déjà terminées, le défi est de de construire leur adaptation.