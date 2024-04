jeudi 25 avril 2024 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) AllAfrica Global Media lance le Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d'Afrique qui se tiendra du 8 au 10 mai à Nairobi, au Kenya. A cette occasion, le Sommet présentera les dernières innovations du paysage médiatique révolutionné aujourd’hui par des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle.

Les leaders mondiaux des médias, les experts en développement, les universitaires et les majors de l'industrie partageront les meilleures pratiques aptes à relever les standards éthiques et à combattre la manipulation de l'information, afin de favoriser la transformation économique et le développement humain en Afrique.

AllAfrica réunit des intervenants de renom qui apporteront leur inestimable contribution au thème : "Repenser les Médias d’Afrique en cette Période de Mutations Profondes".

Parmi eux, le Dr Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, le Dr Benedict Okey Oramah, Président de la Banque Africaine d'Import-Export, le Dr Sidi Ould Tah, Président de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), Admassu Tadesse, Président du Groupe et Directeur Général de la Banque du Commerce et du Développement, Claver Gatete, Secrétaire Général Adjoint et Secrétaire Exécutif de la CEA, Serah Makka, Directrice Exécutive de l'Engagement et de la Mobilisation pour l'Afrique au sein de la Campagne ONE, Bineta Diop, Envoyée Spéciale du Président de la Commission de l'Union Africaine sur les Femmes, et bien d'autres encore.



L’un des temps forts de ce Sommet est qu’ AllAfrica va lancer le Défi d'innovation en salle de presse pour la jeunesse, activité au cours de laquelle les participants découvriront de nouvelles façons d'impliquer la jeunesse africaine dans les médias traditionnels , mais aussi les solutions initiées par l’Afrique face aux défis continentaux et mondiaux.

Les participants, qui ont entre 18 et 30 ans, sont encouragés à penser différemment et à repousser les limites de leur créativité pour développer des innovations qui captent l'attention des jeunes. AllAfrica reçoit auparavant les candidatures de jeunes Leaders de tout le continent, parmi lesquels les trois premiers seront accueillis au Sommet pour présenter leurs innovations et recevoir leurs prix.

Sur le continent, les jeunes représentent plus de 70% de la population du continent - le dividende démographique de l'Afrique. AllAfrica écoute cette frange importante de la population et a décidé de lancer l’initiative le Cercle des Digizens pour s'assurer que le monde entende la jeunesse africaine. Le Cercle des Digizens se tiendra à l'Université de Nairobi le 8 mai 2024. Le thème de l'événement, "Quelle est la place des jeunes dans les médias d’Afrique ?", mettra l’accent sur les jeunes qui se font une place dans les médias d’Afrique.

L'événement permettra d'engager les jeunes natifs du numérique dans un débat public sur l'état des médias sur le continent, leur place en leur sein, et comment utiliser la technologie et leur présence numérique comme une force pour la bonne gouvernance et le développement.

Pour tirer parti des différents outils numériques, chaque participant devra se munir simplement d’un smartphone. Les jeunes Africains de tout le continent sont encouragés à s'inscrire et à participer au Cercle des Digizens 2024 d'AllAfrica : Young Africa Speaks, le premier événement de ce genre.

L'édition 2024 du Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d'Afrique promet d'être un événement innovant et stimulant, qui produira des solutions à effets durables pour améliorer le paysage médiatique africain actuel.

L'édition 2024 du Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d'Afrique est co-présidée par :

❖ Nduka Obaigbena - Président et Rédacteur en Chef du Groupe de Médias THISDAY-ARISE

❖ Dr. Vera Songwe - Présidente du Conseil de Liquidity and Sustainability Facility

❖ Ziaad Suleman - Directeur Commercial et Membre du Comité Exécutif d'EOH

❖ Mamadou Biteye - Secrétaire Exécutif de la Fondation Africaine pour le Renforcement des Capacités

Organisé par AllAfrica Global Media, le Sommet est convoqué par :

❖ Amadou Mahtar Ba - Président de AllAfrica Global Media

❖ Dr. Tendai Mhizha - Conseillère Principale et Directrice du Sommet de AllAfrica Global Media

❖ Linus Gitahi - Président des Conseils d'Administration de Home Afrika, Diamond Trust Bank Group, AIB Capital Ltd, Oxygene Communications Ltd et Tropical Brands (Africa) Limited