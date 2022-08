"Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024"

jeudi 18 août 2022 • 1115 lectures • 0 commentaires

Vidéo 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Durant son point de presse, le leader du Pastef a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024", a annoncé Ousmane Sonko. Il vient, en effet, de déclarer sa candidature 18 mois avant l’élection présidentielle. Et d'expliquer: "Mon parti a des règles d’investitures et chacun y a le droit de présenter sa candidature dans le parti. En ce moment, on fera des primaires."



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 1115 fois.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor