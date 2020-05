Korité : Le message de Youssou Ndour

IGFM – A l’occasion de la fête de Korité, Youssou Ndour a adressé un message à toute l’humanité.

« Les musulmans du monde entier viennent de terminer un mois de pénitence. Que le bon Dieu accepte notre jeûne et nos prières. Qu’Il nous pardonne nos péchés et nous accorde le Paradis. Que cette fin de ramadan apporte joie et paix à toute l’humanité, durement touchée par la Covid-19 », a-t-il posté sur sa page facebook.