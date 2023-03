samedi 25 mars 2023 • 487 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko a engagé Me Juan Branco, qui fera partie de son pool d’avocats. Le conseil français indique avoir eu une discussion avec son client. Le leader de Pastef veut qu’il vienne à Dakar.

«J'ai longuement échangé avec M. Ousmane Sonko. L'homme, qui a une parole d'Etat, m'a entretenu en détail de la situation du peuple sénégalais, et m'a invité à le rejoindre à Dakar dans les plus brefs délais», a indiqué Me Juan Branco. La robe noire devrait, donc, être à Dakar pour assister à l’audience de jeudi prochain : « Je serai en conséquence dans les tous prochains jours à ses côtés», dit-il.