jeudi 27 janvier 2022 • 1935 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Hier mercredi, a eu lieu la première réunion du conseil des ministres, après des élections locales au gout de revers pour la mouvance présidentielle. Le chef de l'Etat a fait une annonce aux membres du gouvernement.

Le président Macky Sall a annoncé à ses ministres, l'arrivée imminente d'un nouveau chef du gouvernement, renseigne le quotidien L’Enquête. Ce poste, supprimé en 2019, est de retour depuis le 10 décembre dernier, à la faveur du vote, par l'Assemblée nationale, du projet de révision constitutionnelle n38/2021.



Ainsi, le président Macky Sall les a tous invités à expédier les affaires courantes et à se préparer à partir. Ceux-ci, au sortir du conseil, se sont attelés à la tâche. Ils ont demandé à leurs collaborateurs de préparer les dossiers de passation, renseigne le journal.



Après la perte de plusieurs grandes villes du pays aux locales, Macky Sall se voit contraint de réagir et de reprendre la main, rapidement. Dans ce sens, le choix du Premier ministre sera déterminant. Et c'est ce qui inquiète au sein des troupes, explique L’Enquête.



Et donc, quel premier ministre le chef de l'État va sortir de son chapeau pour conduire la politique du futur gouvernement ? De ce choix, va aussi dépendre le profil des ministres qui vont être nommés. Car nombreux sont ceux qui sont sur la sellette. Notamment, les candidats investis têtes de liste et qui ont perdu, souvent, face à d'illustres inconnus ou des novices en politique.



Le président Macky Sall va-t-il reconduire un gouvernement composé de profils politiques ou bien va-t-il miser sur des technocrates ? Dans tous les cas, on annonce un gouvernement de combat qui devra mouiller le maillot, travailler vite et bien, pour parachever les chantiers du président Macky Sall. Car les élections législatives arrivent bientôt et l'opinion publique n'est pas favorable.



Lire aussi : CAN 2021 : la première séance d'Ismaila Sarr à la loupe



PUBLICITÉ