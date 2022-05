lundi 30 mai 2022 • 493 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Face aux journalistes, cet après-midi, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, Aliou Cissé s'est exprimé sur la convocation d'Ilimane Ndiaye en équipe du Sénégal et les chances de Sadio Mané pour le Ballon d'Or France Football.

« Il (Ilimane Ndiaye) joue dans une division en dessous de la Premier League. Mais c’est un Championnat très rude, très difficile et très physique, il y a beaucoup d’intensité. Je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas n’est pas évident", a déclaré le sélectionneur national qui a décidé encore une fois de donner la chance à un Binational.



Ilimane Ndiaye est "capable de jouer sur le front de l'attaque"



"Sa deuxième partie de saison a été meilleure parce qu’il a été plutôt décisif", a-t-il analyé. Et d'ajouter que l'attaquant de Sheffield United (D2 Angleterre) a une "marge de progression". Mieux, pour Cissé, Ilimane Ndiaye est "un garçon capable de jouer sur tout le front de l’attaque. C’est intéressant de le faire venir pour qu’il comprenne son statut dans l’équipe nationale et ce qu’on attend de lui», a expliqué le techncien sénégalais, qui a convoqué Ndiaye pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, contre le Bénin à Dakar (4 juin) et le Rwanda à Kigali (7 juin).



"J'espère que la CAN pèsera sur les choix" du Ballon d'Or



Lors de ce point de presse, Aliou Cissé s'est aussi exprimé sur les chances de Sadio Mané pour le Ballon d'Or France Football. "Je crois que Sadio a beaucoup donné. Il ne faut pas minimiser tout ce qu’il a fait à Liverpool durant sept ans et ce qu’il a fait dans l’équipe nationale du Sénégal", a-t-il rappelé malgré la finale de Ligue des Champions que Liverpool de Mané a perdu contre le Real Madrid (0-1).



Aliou Cissé a également évoqué la Coupe d'Afrique des Nations remportée par Sadio Mané en février dernier. "À un moment donné, j’ai envie de savoir quelle place prend véritablement un champion d’Afrique sur les choix. Il a gagné la CAN, il est allé en finale de Ligue des Champions", a expliqué le coach sénégalais, indiquant que cela devrait pourvoir peser.