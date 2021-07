L’hommage poignant de Kouthiashow à Ya Sayda, la camerawoman décédée

samedi 3 juillet 2021 • 495 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Kouthia Show pleure toujours Ya Sayda. Cette Camerawoman qui s’était fondue dans l’équipe et immortalisait les prestations de Samba Sine et de ses acolytes. Aujourd’hui disparue, Kouthia Show lui a rendu hommage et a donné son nom à son studio de tournage.

Publié par Mame Fama GUEYE editor