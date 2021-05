mardi 4 mai 2021 • 110 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Des stars sénégalaises se rassemblent autour d’un projet d’opus, une «hymne à la fraternité ». Sébastien Plemontesi et Abdou Guité Seck sont passés à la rédaction de igfm.sn, pour nous livrer les détails de ce projet de Collectif de chanteurs nommé « Bienvenue au Sénégal », une collaboration d'artistes français et sénégalais.

Ce projet, qui a pour but de promouvoir l’image du Sénégal à l’international, regroupe des sonorités traditionnelles et modernes. Des mélodies qui propulsent dans un monde passionné et font voyager les sens.

Les paroles sont une véritable invitation à découvrir les beautés et secrets cachés du Sénégal, terre d'accueil.