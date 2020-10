dimanche 18 octobre 2020 • 179 lectures • 0 commentaires

L’Ipres et la Caisse de sécurité sociale lancent un portail destiné aux entreprises du Sénégal

iGFM – (Dakar) Sous l’égide des deux Conseils d’Administration et la mise en œuvre des Directions Générales, l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale annoncent à l’opinion publique que dès le lundi 19 octobre 2020, les employeurs pourront faire leur immatriculation, leurs déclarations et le paiement des cotisations sociales en ligne via le portail web (secusociale.ipres.sn).

Le nouveau portail numérique destiné aux Entreprises du Sénégal est donc prêt à l’emploi.

Il faut d’abord partir du contexte : Le Sénégal est le seul Pays d’Afrique où il existe deux Caisses de sécurité sociale qui s’adressent à la même population, les employeurs, les salariés et les personnes du 3ème âge. Il s’agit de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale.

Cette situation impacte négativement les performances de ces structures, par exemple l’évasion sociale à savoir des pertes financières déplorables et d’autres désagréments.

L’ancien système d’information autrement appelé système manuel alourdit également les procédures pour un employeur de s’acquitter des obligations vis-à-vis de ces Institutions (double immatriculation, double déclaration, double paiement de cotisation).

Aussi dans le but d’améliorer leur efficience, et de faciliter aux usagers leurs démarches, l’IPRES et la CSS ont entamé un processus de rapprochement en harmonisant leur système d’information.

Ce projet a abouti à la création d’un guichet unique avec la mise en service d’un portail numérique qui permettra aussi bien à l’employeur qu’au salarié d’accomplir toutes les formalités administratives auprès des deux Institutions depuis un compte personnel en ligne sans avoir à se déplacer :

Voici les fonctionnalités du portail numérique de la Sécurité Sociale au Sénégal (secusociale.ipres.sn)

-S’immatriculer simultanément à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale avec pour l’Employeur un numéro d’identification unique.

- Déclarer son personnel

- Payer ses cotisations

- Demander son attestation de régularité

- Consulter son compte cotisation ou sa carrière

- Introduire une réclamation etc…

Les employeurs existants et connus des fichiers des deux Institutions pourront se connecter dans leur espace pour vérifier leur situation de compte et procéder aux ajustements nécessaires s’ils constatent des déclarations manquantes ou faire des réclamations.

En ce qui concerne la solution sur le paiement en ligne, compte tenu de sa complexité notamment en matière de sécurité, elle est en train d’être validée.

Il s’agit d’une nouvelle offre de service qui ouvre des perspectives importantes pour le SENEGAL, surtout en matière d’investissement étranger, en améliorant le classement du Sénégal dans le DOING BUSINESS.

Ce projet est l’archétype de la matérialisation aboutie de la relation sociale.

D’ailleurs les Conseils d’Administration ont instruit les Directeurs Généraux des deux Institutions à rencontrer l’ensemble des organisations patronales et les syndicats des travailleurs aux fins de les sensibiliser sur cette nouvelle démarche.

Ce portail numérique dédié aux Entreprises du Sénégal est en réalité le deuxième livrable de ce grand Projet ; le premier étant les cartes biométriques de paiement destinées aux Allocataires des deux Institutions.

Pour ce challenge, l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale comptent sur l’engagement et la mobilisation de tous les Sénégalais

