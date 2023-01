La déclaration choc de TOCHE sur Youssou Ndour et GFM

dimanche 8 janvier 2023 • 457 lectures • 0 commentaires

Vidéo 7 heures Taille

PUBLICITÉ

«Intégrer le Groupe Futurs Médias est le rêve le plus précieux de tous les animateurs de ce pays». Tel est l’avis du jeune et talentueux humoriste Toch qui cartonne depuis un certain temps au Sénégal. Il a affirmé exprimé sa joie immense de faire par de ce Grand Groupe de presse leader au Sénégal.

Cet article a été ouvert 457 fois.

Publié par Birame Ndour editor