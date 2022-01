dimanche 23 janvier 2022 • 636 lectures • 1 commentaires

Vidéo 4 heures Taille

iGFM - Ousmane Sonko a effectué son vote. Le candidat au poste de maire de la Ville de Ziguinchor s’est exprimé après avoir effectué son devoir civique.

«D’après ce que nous avons vu, nous sommes conscients que nous allons simplement procéder à une formalité. Mais la victoire sera nette et sans bavure. Elle sera décisive par rapport au reste du calendrier jusqu’en 2024. Et donc nous n’avons aucun doute par rapport à cette écrasante victoire au soir d’aujourd’hui (…)



Nous avons effectivement constaté des transferts d’électeurs. Malheureusement ce sont des mamans, la plupart du temps. Transportés de l’intérieur de la région, et même de la Guinée Bissau pour voter à Ziguinchor. Nous avons aussi constaté des distributions irrégulières de cartes d’électeurs. Nous en avons des preuves.», dit-il.

PUBLICITÉ