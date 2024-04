dimanche 28 avril 2024 • 452 lectures • 0 commentaires

Dans un monde en constante mutation, la diaspora sénégalaise se révèle être un vecteur crucial pour le développement socio-économique du Sénégal. Cette communauté, dispersée à travers le globe, a montré une implication remarquable lors des dernières élections, signe d’un engagement profond envers le progrès de leur pays d’origine. En s’inspirant de modèles internationaux réussis, le Sénégal a l’unique opportunité de catalyser ce potentiel pour propulser son développement à un niveau supérieur.

Des pays comme l’Inde, la Chine et l’Irlande ont déjà démontré l’impact transformateur que peut avoir le retour de la diaspora. En Inde, par exemple, le retour des compétences a permis une révolution dans le secteur technologique, avec des entreprises de technologie de pointe qui sont maintenant des leaders mondiaux. La Chine a mis en œuvre des politiques incitatives qui ont non seulement encouragé le retour des expatriés, mais ont aussi accéléré le développement de ses industries. L’Irlande, de son côté, a créé un environnement propice à l’entrepreneuriat, attirant ainsi ses citoyens expatriés et boostant son économie.

Ces pays ont su tirer profit de leur diaspora en mettant en place des programmes spécifiques qui offrent des incitations fiscales, des opportunités de carrière attractives et un soutien conséquent à l’entrepreneuriat. Les résultats sont tangibles : une hausse du PIB, une réduction du taux de chômage, et un renforcement des secteurs clés de l’économie.

Pour le Sénégal, l’adoption de stratégies similaires, sous le leadership de APIX, pourrait ouvrir des voies prometteuses. La création d’une banque d’investissement dédiée à la diaspora sénégalaise est une initiative phare qui pourrait lever des fonds significatifs pour le développement. Avec une contribution symbolique de 200 € par membre de la diaspora, pour générer un capital initial important, sans compter les investissements directs qui pourraient suivre. Cette banque, en partenariat avec des institutions financières internationales, notamment les agences de crédit à l’export, pourraient financer des projets de grande envergure, soutenir les entreprises locales et faciliter le transfert de technologies.

Beaucoup de compatriotes établis à l'étranger aimeraient enfin bien rentrer au pays pour profiter de la vie après tant d'années de labeur. Le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier ministre Ousmane SONKO tiennent là un levier pour matérialiser la pleine souveraineté qui figure en bonne place dans leur programme de gouvernement.

Dr. Idrissa Doucouré

Président du Conseil Mondial des Investissements et des Affaires, Londres

PhD en Vulnérabilité Climatique

Executive MBA

Ingénieur en Génie Hydro-Agricole