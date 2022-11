jeudi 3 novembre 2022 • 2867 lectures • 0 commentaires

Ousmane Sonko a réagi au terme de son audition qui, selon lui, s'est bien passée. Il a dénoncé, cependant, l'arrestation de ses gardes.

"Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée. Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection", a dénoncé le leader de Pastef qui a été entendu par le doyen des Juges ce jeudi. "Cette énième forfaiture ne passera pas", a-t-il déclaré sur ses plateformes numériques.





