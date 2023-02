vendredi 3 février 2023 • 91 lectures • 0 commentaires

Vidéo 49 mins Taille

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a dévoilé le coût du stade de Camberene. C'était à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre effectuée, hier.

"Le stade de Cambérène est une doléance de plus de 30 ans. Le chef de l’État a décidé d’offrir aux populations un stade municipal aux normes. C’est un projet assez structurant qui va couter 1 milliard 900 millions de francs CFA. Nous allons procéder à la pose de la première pierre (elle a été effectuée hier). La durée des travaux est estimée sur 24 mois. Nous allons travailler à ce que le stade soit réalisé dans les délais réguliers. Le chef de l’État a suivi lui-même les travaux du stade Abdoulaye Wade qui a coûté plus de 150 milliards. C’est pour dire qu’avec un comité de suivi, nous pouvons réaliser nos infrastructures dans des délais raisonnables. Il restera l’entretien et la maintenance."