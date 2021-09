samedi 4 septembre 2021 • 1130 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre du commerce vient de signer un arrêté. Celui-ci concerne les prix de l’huile, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé.

Le prix du litre d'huile de palme raffiné est fixé à 1200 francs Cfa. Le cout de la dosette d’huile de 250ml est fixé à 350 francs Cfa, celui du sucre cristallisé à 600 francs Cfa et du riz ordinaire 100% brisé à 300 francs Cfa le Kilo.



Pour les autres régions, les prix fixés sont majorés d’un différentiel de transport déterminé par le conseil régional de la consommation, indique le ministre.



L'arrêté souligne que les commerçants détaillants doivent publier les prix de façon visible et lisible par les consommateurs par tout moyen approprié notamment le marquage, l’étiquetage et l’affichage.



«Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi numéro 2021-25 du 25 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur», avertit le ministre du Commerce.