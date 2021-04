Le Ndogou exquis de Khadija, la fille de Tita Mbaye, styliste et cordon bleu

Elle à très tôt baigné dans le milieu artistique. Khadija Mbaye est la fille du grand artiste plasticien Tita Mbaye et sœur du chanteur Tanor Tita Mbaye. Belle et perfectionniste dans l’âme, celle qui a accueilli l’équipe de Igfm pour le premier numéro de "Ndogou du week-end" nous démontre encore une fois de quoi est capable la gent féminine. Mère et entrepreneuse, elle allie les deux avec dévouement engagement et passion. Aujourd’hui, elle nous dévoile ses talents de cordon bleu. Régalez vos Yeux...



Par KHADY FAYE



