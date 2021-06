dimanche 13 juin 2021 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les populations de Mbour ont décidé de porter la candidature du président du Conseil départemental Saliou Samb à la mairie de Mbour. Il a mis à profit la cérémonie de Sargal qui lui était dédiée, ce samedi 12 juin, pour répondre favorablement à ce voeu des populations de la Petite Côte.

‘’Je profite, de cette auguste assemblée pour vous informer que mes camarades de l’Apr ont décidé de porter ma candidature à la mairie de Mbour. J’apprécie à sa juste valeur leur élégance, leur humilité et leur générosité. Ainsi, je tends la main à tous les responsables de parti, de mouvements politiques, de mouvements associatifs et d’organisations professionnelles à nous rejoindre dans cet élan unitaire. Unis et mobilisés nous vaincrons. Sur ce je déclare solennellement ma candidature à la maire de Mbour’’, a-t-il déclaré, devant la foule de militants et sympathisants qui ont pris d'assaut le stade municipal de Mbour.



Mais il faut relever que cette déclaration fait suite, selon lui, à une volonté exprimée par ses camarades de la mouvance présidentielle du département de Mbour. D’où son appel à l’unité.



‘’La commune de Mbour interpelle ses fils à relever le défi de l'émergence dans l’unité. Ainsi, en préparation des joutes électorales du 23 janvier 2022, les responsables de l’Alliance pour la République de la commune de Mbour, après plusieurs réunions de concertation, ont décidé de présenter une candidature unique conformément aux directives du président de notre parti, monsieur Macky Sall’’, a confié M. Samb.



Avant de poursuivre: ‘’Cette belle animation politique est une excellente opportunité pour moi, mes camarades de parti et pour l'ensemble des membres de la grande majorité présidentielle de Mbour, de remercier les femmes, les jeunes, les sages qui se sont toujours engagés à mes côtés et qui ont réussi cette mobilisation exceptionnelle. L’occasion nous est donnée aujourd’hui, nous les responsables de la grande majorité de remercier le président Macky Sall pour les diverses nominations et choix portées sur les fils de Mbour pour diriger ou être membres de certaines directions ou institutions de la République’’.