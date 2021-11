samedi 13 novembre 2021 • 5234 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall qui est actuellement en France, a reçu les militants de son parti à la résidence de l’Ambassade du Sénégal. Il a saisi l’occasion pour lancer un message qui semble destiné à l’opposition.

«Quand Dieu vous donne la force et l’intelligence, vous devez en user. Mais, ne pas blesser avec. Parce que certains, si tu les suis dans leur logique, tu risques de les blesser. Et ce n’est pas la peine.



Rassurez-vous, le Sénégal est en de bonnes mains. Ce n’est pas un pays avec lequel les gens vont se jouer. Donc donnons-nous la main et unissons-nous et travaillons pour faire avancer notre pays (...)



Je vous dis, rassurez-vous. Quand j’étais dans l’opposition déjà, personne ne pouvait m’intimider ou m’apeurer à fortiori aujourd’hui que j’ai tout entre les mains. C’est le travail qui nous importe.



Notre lutte c’est pour le développement du Sénégal, pour que le pays devance en Afrique. Et Dieu nous aide en nous dotant de nouvelles ressources. Le pétrole le gaz qui s’ajoutent à ce qu’on avait d’éjà ici. Dieu nous gratifie de bons hivernages.



Donc c’est cela le plus important, transformer le pays, faire en sorte que les hommes, les femmes aient un sort meilleur. C’est cela mon combat. Le combat du développement, le combat de l’émancipation, de l’affirmation de l’Afrique et de l’Africain.»

