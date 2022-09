jeudi 15 septembre 2022 • 280 lectures • 0 commentaires

C’est toujours avec le sourire aux lèvres et une grande modestie que le fils de Seydina Ousmane, Mame Borom Darou a reçu la presse à Chicory.

Dans cet entretien, il explique les grandes avancées des travaux de Chicory. Il a en effet mis en place un forage qui alimente presque 13 villages environnants, l’accès au village devient de plus en plus facile à cause de la latérite déjà posée qui relie Chicory et la route qui mène vers Saint-Louis. Borom Darou. Il a aussi profité de l’occasion pour remercier le président Sall et ne manque pas d’évoquer ses échanges avec lui pour le développement de sa Zone.



Le frère de Serigne Modou Kara a ainsi profité de l’occasion pour rappeler sa relation avec la jeunesse qui pour lui, est sa force première.

