MalicK Gackou: Je suis en forme et prêt pour gagner les élections de 2024"

mercredi 5 octobre 2022 • 63 lectures • 0 commentaires

Vidéo 10 mins Taille

PUBLICITÉ

La machine à conquérir le pouvoir en 2024 est mise en branle par le coordonnateur de la coalition Manko Taxawu Sénégal, Malick Gackou. Après la déclaration de sa candidature, la semaine dernière, le patron du Grand Parti se montre on ne peut plus mordant et affirme qu’il va sans nulle doute remporter les élections cette échéance de 2024. “ Je suis en pleine forme et prêt pour remporter les élections de 2024", a-t-il déclaré ce mercredi au Tivaouane.

Cet article a été ouvert 63 fois.

Publié par Birame Ndour editor