IGFM - Le garde des sceaux, ministre de la justice, Me Malick Sall, ne veut pas être prolixe sur la convocation du président de l'Union des magistrats Sénégalais (Ums), Souleymane Téliko, par l'Inspection générale de l'administration de la Justice (Igaj).

A entendre le ministre de la Justice Malick Sall, il n'a rien à voir avec la convocation du président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) par l’Inspection générale des affaires judiciaires (Igaj). Même si c'est lui qui a activé cette entité qui dépend de son ministère.

Interpellé sur la question à l’occasion de la visite dans son ministère du comité de suivi Force Covid-19, le ministre s'est lavé à grande eau, même s'il dit qu'il ne va jamais se prononcer sur cette affaire.



« D’aucuns peuvent dire ce qu’ils veulent, mais ce qui est certain c’est que je ne vais pas me prononcer dans cette affaire. C’est une affaire des juges et le garde des Sceaux n’a rien à voir avec ça», consent-il à dire.