lundi 26 octobre 2020 • 477 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Karim Xrum Xax et ses camarades, qui manifestaient contre les propos jugés islamophobes d’Emmanuel Macron, viennent d’être interpellés.

Karim Gueye, alias «Xrum Xax» vient d’être interpellé. Il est conduit à la Police du 4ème pour, « semble-t-il, avoir mis le feu à la cocarde tricolore en réaction au discours islamophobe et irresponsable de Macron», renseigne son avocat Me Khoureychi Bâ. Il a été interpellé en pleine manifestation à la place de l'obélisque avec ses camarades Ousmane Sarr et Thierno Mohamed Sall.

Pour rappel, depuis quelques jours, suite à la mort de l’enseignant Samuel Paty, le président français s’est distingués par des propos qui irrite le monde musulman. Dans plusieurs pays arabes, les produits français ont été boycottés et sortis des rayons, en réponse au discours du président français.