jeudi 29 avril 2021 • 99 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Mati Diop, la réalisatrice du film “Atlantics”, réalise le clip de la nouvelle chanson de son père, Wasis Diop, musicien et compositeur sénégalais.

Wasis Diop – Voyage à Paris (Clip Officiel). Le titre ‘Voyage à Paris’ est extrait de l’album ‘De la glace dans la gazelle’ du chanteur sénégalais.

Il a composé plusieurs bandes originales de films (tout ou partie), dont deux pour des réalisations de son frère, le cinéaste Djibril Diop Mambéty : Hyènes (1992) et La Petite Vendeuse de soleil (1999).

Wasis Diop, 71 ans, vit en France et joue du rock africain. Wasis mélange traditions africaines avec tout ce qui touche à la musique celte et arabe, en passant par la pop sophistiquée et les supports électroniques.

