Méga-meetings, rassemblements, covid… l'alerte rouge du Dr Gueye!

lundi 22 mars 2021 • 283 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

igfm - (Dakar) Ce week-end, quelques quelques heures seulement après la levée de l'état d'urgence sanitaire, les rassemblements et autres méga-meeting ont démarré. Et pour la plupart, ce sont les responsables du parti présidentiel qui en sont les organisateurs. Le Directeur du Le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé (Sneips) a tenu à alerter.









Publié par Hawa Signaté editor