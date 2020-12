lundi 7 décembre 2020 • 242 lectures • 0 commentaires

Ndéye Ndack Touré a mobilisé les jeunes à Mbour pour sensibiliser sur le phénomène de l’émigration clandestine. Présidente de l’association grain d’espoir, elle invite les jeunes à croire au slogan ‘’Took Fi Tekki Fi’’ (rester au pays et réussir). Elle leur demande de mettre en place des projets et de les suivre afin de réussir dans l’entreprenariat.

«Actuellement, l’émigration tue beaucoup de jeunes. Raison pour laquelle on s’est déplacé de Dakar jusqu’à Mbour pour accompagner les jeunes et leur dire que ‘’Took fi Tekki fi’’ (rester au pays et réussir) c’est possible. L’association ne compte pas en rester là parce que grâce à Dieu on est déjà connu donc on peut en profiter pour utiliser nos relations et aider ces jeunes », lance Ndéye Ndack.

Elle explique que ceci n’est pas leur première activité et ne sera pas le dernier. Elle compte faire un peu le tour du pays en compagnie d’associations de chaque zone pour sensibiliser les jeunes sur le phénomène de l’émigration clandestine et même sur d’autres fléaux de la société.