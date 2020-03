Officiel: Macky sort la lutte contre le covid-19 du champ du code des marchés publics

iGFM (Dakar) – C’est fini. Le ministère de la Santé et ses démembrements, qui doivent acquérir du matériel de lutte contre le covid-19, ne seront plus retardés par les procédures du code des marchés publics. Le Président Macky Sall a pris un décret qui dispose que les travaux, fournitures et prestations de services réalisés dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ne sont pas soumis aux dispositions du décret numéro 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics modifié par le décret 2020-22 du 7 janvier 2020.

Youssouf SANE