L’immunité parlementaire des députés cités dans l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatique a été levée. L'information judiciaire ouverte sur l'affaire suit, actuellement, son cours. Les victimes O. Touré, N. Camara, F.B. Diallo et N. Sylla ont été auditionnés sur le fond.

Les parties civiles ont rencontrés, avant- hier, le juge du deuxième Cabinet du Palais de justice de Dakar selon L’Observateur. Il informe que les plaignantes ont confirmé leurs déclarations, faites à l'enquête préliminaire. Unanimement, elles sont revenues sur leurs rapports entre B Hadji Diadji Condé et les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Elles ont soutenu avoir été mises en rapport avec Condé pour une procédure d'obtention de visa. Et, Diadji leur avait proposé des passeports diplomatiques. Et pour les convaincre, Diadji Condé leur avait dit qu'il, travaille avec des députés.