Quand Figo, Puyol, Seedorf, Abidal et Salgado rechaussent les crampons !

iGFM–Les anciennes stars du ballon rond en ont encore sous le pied. Lors d'en évènement promotionnel organisé par le Conseil des sports de Dubaï et le Département du marketing du tourisme et du commerce de Dubaï, d'anciens joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone ont participé à un Five sur les terrains du Dubai Sports World. Ainsi, Carles Puyol, Clarence Seedorf, Luis Figo, Michel Salgado, Éric Abidal ou encore Patrick Kluivert se sont prêtés au jeu et ont rechaussé les crampons le temps d'un match.



Footmercato

